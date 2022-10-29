Гвардиола рассказал об усталости игроков «Манчестер Сити»

В преддверии поединка чемпионата Англии против «Лестера» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о физическом состоянии своих подопечных.

«Я видел своих подопечных после встречи с «Брайтоном», они были выжаты как лимоны. У них не было сил взять в руки телефон. Только представьте, насколько они были уставшими, что даже не могли зайти в интернет», - цитирует испанского тренера BBC Sport.

«Манчестер Сити» сыграет против «Лестера» на выезде сегодня, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

Перед этим матчем «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, а «лисы» находятся на 17-й строчке.