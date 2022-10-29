«Интер» заработал на остановке сердца у Эриксена

УЕФА выплатил денежную компенсацию миланскому «Интеру» за остановку сердца у датского полузащитника Кристиана Эриксена во время чемпионата Европы - 2020. Об этом рапортует Calciomercato.

Как стало известно итальянским СМИ, сумма компенсации составила три миллиона евро. Напомним, что после этого случая Эриксену установили дефибриллятор.

В настоящий момент 30-летний полузащитник выступает в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне датчанин принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет две результативные передачи.