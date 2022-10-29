«Челси» готовит крупное предложение по аргентинскому топ-нападающему

Аргентинский топ-нападающий Лаутаро Мартинес, который принадлежит миланскому «Интеру», имеет вариант трудоустройства в одном из грандов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Inter Live.

В подписании центрфорварда заинтересован лондонский «Челси», который нуждается в усилении атакующей линии. Руководство «пенсионеров» намерено сделать крупное предложение по Лаутаро в январское трансферное окно. В сделку может быть включен Ромелу Лукаку, ныне выступающий за «нерадзурри» на правах аренды.

Контракт 25-летнего Мартинеса с «Интером» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 75 миллионов евро.