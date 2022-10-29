Артур останется в «Ливерпуле» до конца сезона

26-летний бразильский полузащитник Артур Мело, арендованный «Ливерпулем» у туринского «Ювентуса», останется в мерсисайдском гранде до завершения нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам таблоида The Mirror.

По данным источника, футболист, несмотря на повреждение бедра, не будет досрочно возвращен «старой синьоре».

В нынешнем сезоне Артур принял участие в трех поединках «Ливерпуля», в которых не отметился голевыми действиями. Его арендное соглашение с английским топ-клубом рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

Следующий матч подопечные Юргена Клоппа проведут против «Лидса» 29 октября.