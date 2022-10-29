Модрич может сменить «Реал» на клуб АПЛ

Хорватский полузащитник Лука Модрич может перебраться на Туманный Альбион, если не заключит новое трудовое соглашение с мадридским «Реалом». По сообщениям El Nacional, 37-летнего игрока не против подписать лондонский «Тоттенхэм», за который он выступал с 2008 по 2012 год.

У Модрича были варианты продолжения карьеры в США, однако он отказался. Луке больше интересен камбэк в АПЛ.

Действующий контракт хорвата с «королевским» клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Цвета мадридского гранда он защищает с августа 2012 года.

В этом сезоне Лука забил два гола и отдал два ассиста в десяти матчах Ла Лиги.