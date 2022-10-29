Это’О: «Анри не играл на уровне Анелька»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Камеруна Самуэль Это’О высказался о легендарном французском форварде Тьерри Анри. Африканец сравнил его с другим французом – Николя Анелька.

«По моему мнению, Тьерри не играл на уровне Анелька. Да он был хорош, но я знал других футболистов… Предпочитаю других игроков», - приводятся слова Самуэля в соцсетях Footballogue.

Тьерри Анри является воспитанником академии «Монако». Большую часть своей игровой карьеры бомбардир провел в Английской премьер-лиге за лондонский «Арсенал. Также он отметился выступлениями за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону». В составе сборной Франции Тьерри провел 123 поединка и отметился 51 голом.