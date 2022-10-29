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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Гарначо

29 Октября 2022 • 08:18 Комментировать

18-летний нападающий Алехандро Гарначо может заключить новое трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабицио Романо.

Как стало известно журналисту, руководство «красных дьяволов» начало работу по подписанию с перспективным игроком нового контракта. Стороны ведут переговорный процесс уже пару месяцев. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Алехандро провел один поединок, не отметившись голевыми действиями.

Ближайший матч «МЮ» проведет на «Олд Траффорд» против лондонского «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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