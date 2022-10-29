«Манчестер Юнайтед» принял решение по Гарначо

18-летний нападающий Алехандро Гарначо может заключить новое трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабицио Романо.

Как стало известно журналисту, руководство «красных дьяволов» начало работу по подписанию с перспективным игроком нового контракта. Стороны ведут переговорный процесс уже пару месяцев. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Алехандро провел один поединок, не отметившись голевыми действиями.

Ближайший матч «МЮ» проведет на «Олд Траффорд» против лондонского «Вест Хэма».