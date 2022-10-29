Тен Хаг рассказал об игре «МЮ» после разгрома от «Манчестер Сити»

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об игре своей команды после крупного поражения в дерби от «Манчестер Сити» (3:6). После того фиаско «красные дьяволы» выиграли пять матчей и два раза сыграли вничью.

«Команда извлекла уроки из того матча. В той встрече мы забыли о своих правилах, принципах и убеждения. За это мы поплатились сполна. Если в матче с таким соперником, как «Сити», кто-то из игроков допускает ошибку, дальше все начинает рушиться. Это похоже на разрушение карточного домика. Мы извлекли хороший урок на будущее. Нам бы не хотелось больше переживать такие дни», - передает слова голландца клубная пресс-служба.

Ближайший матч «МЮ» сыграет против «Вест Хэма» 30 октября.