Тен Хаг объяснил, как выбирает стартовый состав «МЮ»

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о выборе состава на матчи в преддверии встречи с лондонским «Вест Хэмом» в рамках Английской премьер-лиги.

«Я никогда не делю состав по турнирам. У нас нет такого, что одни футболисты играют в еврокубках, а другие – в чемпионате Англии. Я смотрю на соперника и оцениваю, кто из игроков будет более полезен в той или иной встрече. Сейчас мы сосредоточены на матче с «Вест Хэмом». Состав будет определен в ближайшее время», - цитирует голландского тренера пресс-служба клуба.

Матч «МЮ» - «Вест Хэм» состоится 30 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.