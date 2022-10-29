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Роналду приобрёл самый дорогой дом в Португалии

29 Октября 2022 • 04:15 Комментировать

Новость, которая может дать намек на ближайшее будущее Криштиану Роналду - португальский суперфорвард приобрел за 11 миллионов евро виллу в местечке Кашкаиш, которое является частью португальского «Лазурного берега», включающегося в себя, помимо Кашкаиша, также Эшторил и Синтру.

После реконструкции вилла Роналду поднимется в цене до 21 миллиона евро и станет самым дорогим домом в Португалии, а закончится переделка жилища в следующем году - то есть как раз тогда, когда CR7, очень возможно, расстанется с «Манчестер Юнайтед». Общая площадь трехэтажной виллы составит 2 720 квадратных метров.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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