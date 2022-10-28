Страж ворот «Атлетико» Ян Облак может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает The Athletic, интерес к 29-летнему словенцу проявляет «Тоттенхэм». Лондонский клуб видит в Облаке замену для Уго Льориса, чья карьера постепенно движется к закату.

Отмечается, что камнем преткновения в реализации этой сделки может стать высокая заработная плата Яна Облака – всё-таки «Тоттенхэм» не привык переплачивать футболистам.

Ян Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года после трансфера из «Бенфики». За «Атлетико» словенец провёл 367 матчей, в которых пропустил 281 гол.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Яна Облака в 40 миллионов евро.