​Гвардиола считает Аргентину фаворитом чемпионата мира – Альварес

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес рассказал историю, которая произошла в коллективе.

«Однажды Хосеп Гвардиола, португальцы и Родри обсуждали шансы команд выиграть чемпионат мира. Они говорили о Португалии, Франции, других сборных. Потом Пеп сказал: «Знаете, у кого самые высокие шансы?». И после этого он указал на меня», - рассказал Альварес ESPN.

Можно сделать вывод о том, что Хосеп Гвардиола считает фаворитом чемпионата мира сборную Аргентины.

Хулиан Альварес провёл за национальную сборную Аргентины 11 матчей. В них нападающий записал на свой счёт два результативных удара.