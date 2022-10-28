​Антонио: «Некоторым игрокам «Астон Виллы» не нравилось, как себя вёл Джеррард»

Не так давно «Астон Вилла» отправила Стивена Джеррарда в отставку с должности главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. Майкл Антонио, футболист лондонского «Вест Хэма», высказался на этот счёт.

«Я слышал, что некоторым игрокам «Астон Виллы» Стивен Джеррард не нравился. Я точно не знаю, сколько таких игроков было, но я слышал об этом.

Речь была не о том, какой футбол ставил Джеррард, а о том, как он себя вёл, как он обращался с игроками. Это то, что я слышал», - высказался Антонио в подкасте Footballer's Football.

Стивен Джеррард отработал в «Астон Вилле» почти один год.