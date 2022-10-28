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​Скауты «Ньюкасла» просмотрели Мудрика слухи

28 Октября 2022 • 16:34 Комментировать

Ряд европейских клубов пристально следят за талантливым вингером «Шахтёра» Михаилом Мудриком. В числе этих клубов находится «Ньюкасл».

Как сообщает Football Insider, на неделе «Ньюкасл» посылал скаутов в Глазго, где «Шахтёр» играл против «Селтика» в Лиге чемпионов. Матч завершился со счётом 1:1, Мудрик забил за «горняков» после сольного прохода.

Ранее в «Шахтёре» дали понять, что за Михаила Мудрика клуб будет просить более 100 миллионов евро.

21-летний Михаил Мудрик, которого называют украинским Неймаром, в пяти играх этого сезона Лиги чемпионов забил три гола и отдал два голевых паса.

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