Игрок «Арсенала» - о ножевом ранении: «Мне очень повезло, ведь я видел, как умирал человек»

Испанский защитник «Арсенала» Пабло Мари, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Монцу», высказался о ножевом ранении, которое получил в одном из торговых центров Милана.

«Я был с тележкой и ребенком, и в один момент почувствовал сильную боль в спине. Затем этот мужчина набросился на другого человека и ударил его ножом в горло. Мне очень повезло, ведь я видел, как другой человек умирал на моих глазах», - передает слова футболиста La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пабло провел восемь поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.