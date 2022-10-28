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Рэшфорд прокомментировал беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед»

28 Октября 2022 • 10:35 Комментировать

Форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд пообщался с представителями СМИ после крупной победы над молдавским «Шерифом» (3:0) в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«На такие матчи, как с «Манчестер Сити», нужно немедленно реагировать. Это необходимо, чтобы подобное не повторялось. Мы продолжаем усердно работать на тренировках, а потом демонстрируем свои наработки на поле. Хотим продолжать в том же духе», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что после крупного поражения от «горожан» (3:6) подопечные Эрика тен Хага не проигрывают на протяжении семи поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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