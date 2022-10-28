«Челси» нацелился на форварда «Зальцбурга»

Форвард Беньямин Шешко, правами на которого владеет австрийский «Зальцбург», может перебраться в Английскую премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Экрем Конур.

Как стало известно инсайдеру, заинтересованность в услугах 19-летнего словенского футболиста проявляет лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» раздумывает над подписанием игрока в грядущее трансферное окно.

В сезоне-2022/2023 Беньямин принял участие в 21 поединке за команду из Зальцбурга, записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.