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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на форварда «Зальцбурга»

28 Октября 2022 • 09:44 Комментировать

Форвард Беньямин Шешко, правами на которого владеет австрийский «Зальцбург», может перебраться в Английскую премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Экрем Конур.

Как стало известно инсайдеру, заинтересованность в услугах 19-летнего словенского футболиста проявляет лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» раздумывает над подписанием игрока в грядущее трансферное окно.

В сезоне-2022/2023 Беньямин принял участие в 21 поединке за команду из Зальцбурга, записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Беньямин Шешко
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