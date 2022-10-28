«Ювентус» поборется с испанскими грандами за полузащитника сборной Бразилии

Бразильский хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты британского таблоида The Sun.

По сообщениям источника, в гонку за 24-летнего игрока включился один из грандов итальянской Серии А – туринский «Ювентус». «Старая синьора» готова побороться за Гимараэса с лондонским «Челси», каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Ювентус» планирует продать полузащитника Уэстона Маккенни, а вырученные деньги добавит к сделке по Гимараэсу. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ хавбек отметился двумя голами и двумя ассистами в девяти поединках.