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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» поборется с испанскими грандами за полузащитника сборной Бразилии

28 Октября 2022 • 08:16 Комментировать

Бразильский хавбек «Ньюкасла» Бруно Гимараэс пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты британского таблоида The Sun.

По сообщениям источника, в гонку за 24-летнего игрока включился один из грандов итальянской Серии А – туринский «Ювентус». «Старая синьора» готова побороться за Гимараэса с лондонским «Челси», каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Ювентус» планирует продать полузащитника Уэстона Маккенни, а вырученные деньги добавит к сделке по Гимараэсу. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ хавбек отметился двумя голами и двумя ассистами в девяти поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Бруно Гимараэс
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