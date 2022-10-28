Артета высказался о ножевом ранении игрока «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о защитнике Пабло Мари, получившем ножевое ранение в торговом центре Милана. В текущем сезоне футболист выступает в аренде за «Монцу».

«Я только недавно узнал об этом. Наш представитель связывался с близкими Пабло. Он сейчас в больнице, как мне сказали, с ним все в порядке», - передает слова испанца BBC Sport.

В текущем сезоне 29-летний испанский защитник принял участие в восьми поединках чемпионата Италии, записав на свой счет один забитый мяч.

По итогам 11 туров Серии А «Монца» с десятью набранными баллами занимает 15-е место в турнирной таблице.