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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Куда может перейти Криштиану Роналду - 6 вариантов, 2 реальных

27 Октября 2022 • 23:14 Комментировать (1)

Ситуация с отстранением Криштиану Роналду от команды на несколько дней за отказ выйти на поле спровоцировала новый виток слухов о будущем форварда. Складывается ощущение, что дни Роналду в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Но какие варианты есть у звёздного футболиста, и насколько они реальны? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отвечает на эти вопросы.

«Челси»

«Челси» активно связывали с Криштиану Роналду летом, и вот португальца снова сватают на «Стэмфорд Бридж». Поговаривают, что подписать Роналду очень сильно желает владелец лондонского клуба Тодд Бёли. Мотивы американца, как и прежде, понятны. Привести Роналду вскоре после покупки клуба АПЛ – это и большой плюс к репутации в футбольном мире лично для Бёли, и повышение внимания к «Челси», и дополнительный заработок для клуба.

Пресса говорила о том, что летом против подписания Криштиану Роналду выступил Томас Тухель. В начале сентября немец был отправлен в отставку с должности главного тренера «Челси». Грэм Поттер, принявший команду в сентябре, в вопросе трансфера Роналду может оказаться не таким категоричным, как его предшественник.

 

«Наполи»

Слухи о возможном переходе Криштиану Роналду в «Наполи» тоже появляются не впервые. Разговоры ходили и летом, тем более что на одной из пресс-конференций Лучано Спаллетти заявил о желании поработать с португальцем. Тогда ещё никто не представлял, насколько ярко будут выступать неаполитанцы и без Роналду. Команда Спаллетти и впрямь смотрится здорово – игроки атакующей группы, Хвича и компания, буквально цветут и пахнут. Подписание капризного Криштиану вполне может нарушить эту идиллию. Так что приезд звёздного португальского форварда в Неаполь маловероятен.

 

«Арсенал»

На днях в прессу просочилась информация о том, что интерес к Криштиану Роналду проявляет «Арсенал». Неожиданный вариант, согласитесь. Говорят, что Микель Артета хотел бы иметь Роналду в команде, чтобы он передавал молодым футболистам свой опыт и, что немаловажно, менталитет победителя. Но, опять же, существуют большие риски. Судя по капризам, Криштиану на сегодняшний день не готов к роли наставника для молодёжи по примеру Златана в «Милане». Португалец хочет играть, и играть в основе. В такой ситуации подписание Роналду может лишь добавить головной боли Артете, сковать молодых игроков и нарушить микроклимат в команде. Складывается ощущение, что именно это произошло в «Манчестер Юнайтед», когда Криштиану приехал летом в лагерь команды с задержкой. Словом, в «Арсенале» представить португальца непросто.

 

«Рома»

Поговаривают, что Криштиану Роналду может приехать в Рим и воссоединиться там с Жозе Моуринью. Возможно, это был бы хороший союз. «Роме» при высоких амбициях определённо не хватает игроков с менталитетом победителя, да и вообще игроков высокого калибра, за счёт которых клуб добавил бы в статусе. Да и Моуринью не устаёт повторять, что клубу нужно больше новичков. Роналду мог бы стать интересной опцией. Да и португальцу в 37 лет было бы проще в Италии. Правда, Криштиану для реализации такого трансфера наверняка придётся пойти на понижение по зарплате.

 

«Спортинг»

О возможном возвращении Криштиану Роналду в «Спортинг» в последние годы было сказано многое. Мать звёздного футболиста, Долореш, даже обещала на каком-то этапе вернуть Роналду в Лиссабон. Конечно, камбэк Роналду в клуб, где он начинал свой путь в большом футболе, был бы красивой историей. Но вряд ли можно ожидать такого развития событий в ближайшее время. Амбиции Криштиану пока что куда выше, чем игра в чемпионате Португалии. Разве что других вариантов не будет…

 

Экзотика

МЛС, Саудовская Аравия и прочая экзотика – всё это мы объединим в один вариант. И этот вариант маловероятен в обозримом будущем. Причина всё та же – высокие амбиции Криштиану Роналду. Космические деньги его не интересуют, во всяком случае, пока что. Ходили слухи, что португалец несколько месяцев назад отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в… 240 миллионов евро!

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Реальные варианты

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать следующий вывод – реальных вариантов у Криштиану Роналду два. Мы имеем в виду «Челси» и «Рому». Какой бы из этих клубов ни выбрал Роналду, это было бы интересное приключение. Учитывая нынешнюю форму португальца, вариант с «Ромой» кажется более предпочтительным. Но кто знает, как всё сложится. Искать лёгкие пути Криштиану пока определённо не планирует.

Подготовил Александр Тихий.  

Следующим клубом Криштиану Роналду будет...
Челси Наполи Арсенал Рома Спортинг клуб МЛС клуб из Саудовской Аравии, Китая и т.д. другой вариант (укажу в комментариях)
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
28 Октября 2022 в 00:41
На кой он нужен Челси?? Кличка "пенсионеры" вовсе не обязательство собирать дедушек на костылях...
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