Куда может перейти Криштиану Роналду - 6 вариантов, 2 реальных

Ситуация с отстранением Криштиану Роналду от команды на несколько дней за отказ выйти на поле спровоцировала новый виток слухов о будущем форварда. Складывается ощущение, что дни Роналду в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Но какие варианты есть у звёздного футболиста, и насколько они реальны? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отвечает на эти вопросы.

«Челси»

«Челси» активно связывали с Криштиану Роналду летом, и вот португальца снова сватают на «Стэмфорд Бридж». Поговаривают, что подписать Роналду очень сильно желает владелец лондонского клуба Тодд Бёли. Мотивы американца, как и прежде, понятны. Привести Роналду вскоре после покупки клуба АПЛ – это и большой плюс к репутации в футбольном мире лично для Бёли, и повышение внимания к «Челси», и дополнительный заработок для клуба.

Пресса говорила о том, что летом против подписания Криштиану Роналду выступил Томас Тухель. В начале сентября немец был отправлен в отставку с должности главного тренера «Челси». Грэм Поттер, принявший команду в сентябре, в вопросе трансфера Роналду может оказаться не таким категоричным, как его предшественник.

«Наполи»

Слухи о возможном переходе Криштиану Роналду в «Наполи» тоже появляются не впервые. Разговоры ходили и летом, тем более что на одной из пресс-конференций Лучано Спаллетти заявил о желании поработать с португальцем. Тогда ещё никто не представлял, насколько ярко будут выступать неаполитанцы и без Роналду. Команда Спаллетти и впрямь смотрится здорово – игроки атакующей группы, Хвича и компания, буквально цветут и пахнут. Подписание капризного Криштиану вполне может нарушить эту идиллию. Так что приезд звёздного португальского форварда в Неаполь маловероятен.

«Арсенал»

На днях в прессу просочилась информация о том, что интерес к Криштиану Роналду проявляет «Арсенал». Неожиданный вариант, согласитесь. Говорят, что Микель Артета хотел бы иметь Роналду в команде, чтобы он передавал молодым футболистам свой опыт и, что немаловажно, менталитет победителя. Но, опять же, существуют большие риски. Судя по капризам, Криштиану на сегодняшний день не готов к роли наставника для молодёжи по примеру Златана в «Милане». Португалец хочет играть, и играть в основе. В такой ситуации подписание Роналду может лишь добавить головной боли Артете, сковать молодых игроков и нарушить микроклимат в команде. Складывается ощущение, что именно это произошло в «Манчестер Юнайтед», когда Криштиану приехал летом в лагерь команды с задержкой. Словом, в «Арсенале» представить португальца непросто.

«Рома»

Поговаривают, что Криштиану Роналду может приехать в Рим и воссоединиться там с Жозе Моуринью. Возможно, это был бы хороший союз. «Роме» при высоких амбициях определённо не хватает игроков с менталитетом победителя, да и вообще игроков высокого калибра, за счёт которых клуб добавил бы в статусе. Да и Моуринью не устаёт повторять, что клубу нужно больше новичков. Роналду мог бы стать интересной опцией. Да и португальцу в 37 лет было бы проще в Италии. Правда, Криштиану для реализации такого трансфера наверняка придётся пойти на понижение по зарплате.

«Спортинг»

О возможном возвращении Криштиану Роналду в «Спортинг» в последние годы было сказано многое. Мать звёздного футболиста, Долореш, даже обещала на каком-то этапе вернуть Роналду в Лиссабон. Конечно, камбэк Роналду в клуб, где он начинал свой путь в большом футболе, был бы красивой историей. Но вряд ли можно ожидать такого развития событий в ближайшее время. Амбиции Криштиану пока что куда выше, чем игра в чемпионате Португалии. Разве что других вариантов не будет…

Экзотика

МЛС, Саудовская Аравия и прочая экзотика – всё это мы объединим в один вариант. И этот вариант маловероятен в обозримом будущем. Причина всё та же – высокие амбиции Криштиану Роналду. Космические деньги его не интересуют, во всяком случае, пока что. Ходили слухи, что португалец несколько месяцев назад отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в… 240 миллионов евро!

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Реальные варианты

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать следующий вывод – реальных вариантов у Криштиану Роналду два. Мы имеем в виду «Челси» и «Рому». Какой бы из этих клубов ни выбрал Роналду, это было бы интересное приключение. Учитывая нынешнюю форму португальца, вариант с «Ромой» кажется более предпочтительным. Но кто знает, как всё сложится. Искать лёгкие пути Криштиану пока определённо не планирует.

Подготовил Александр Тихий.