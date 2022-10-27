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В «Арсенале» прокомментировали вести о ножевом ранении своего игрока

27 Октября 2022 • 23:02 Комментировать
Арсенал
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Ноттингем Форест
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30.10 17:00

Центральный защитник Пабло Мари, на правах аренды выступающий за итальянскую «Монцу», угодил в больницу.

Как стало известно ранее, 29-летний футболист оказался в числе пяти пострадавших в инциденте, который произошёл в миланском торговом центре. Испанец был доставлен в больницу с ножевым ранением.

«Мы потрясены ужасными известиями из Италии, – сообщается в официальном заявлении лондонского «Арсенала». – Несколько человек, включая Пабло Мари, получили ножевые ранения, и мы уже связались с агентом игрока, который сказал нам, что Пабло находится в больнице, но его здоровью ничего не угрожает».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Монца Пабло Мари
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