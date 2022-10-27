Два клуба из Лос-Анджелеса претендуют на услуги Роналду

Все более и более вероятной представляется перспектива трансфера Криштиану Роналду в североамериканский чемпионат МЛС (не путать с «местами лишения свободы», разумеется).

Но если раньше в качестве возможного пристанища называли клуб Дэвида Бекхэма, «Интер Майами», то, как сообщает сейчас Los Angeles Times, в борьбу за услуги суперзвездного португальца вступили сразу два клуба из Лос-Анджелеса (там, оказывается, не только два баскетбольных, но также и два футбольных клуба) - это «ЛА Гэлакси» и просто «Лос-Анджелес».

Причем в обоих у Роналду есть друзья - в первом это Дуглас Коста, бывший партнер по туринскому «Ювентусу», а во втором играет другой бывший коллега по Турину Джорджо Кьеллини, а также Гарет Бэйл - бывший партнер по мадридскому «Реалу».