Грилиш: «Иногда хочу сказать английским СМИ, чтобы оставили меня в покое»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о критике в свой адрес.

«Иногда мне хочется сказать английским СМИ, чтобы они оставили меня в покое и переключились на кого-то другого. Тогда я смогу сосредоточиться на своей игре.

Вокруг меня всегда есть этот шум, который исходит из статей или каких-то других вещей. Думаю, что трансферная сумма, которую за меня заплатил «Манчестер Сити», тоже способствует этому вниманию», - рассказал Грилиш L'Equipe.

Джек Грилиш был куплен летом прошлого года за 117,5 миллиона евро. В 12 матчах сезона 2022/2023 футболист забил всего один гол.