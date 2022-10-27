Жезус: «Готов сыграть 70 матчей за сезон»

Бразильский форвард Габриэль Жезус, который выступает за лондонский «Арсенал», заявил о готовности провести 70 поединков в нынешнем сезоне.

«У меня хорошо проходит восстановление после матчей. Я лучше питаюсь и сплю, наслаждаюсь карьерой в «Арсенале». Поэтому готов провести хоть 70 матчей за сезон. Я все время бегаю, борюсь. У меня очень много энергии», - цитирует бразильца портал Goal.com.

«Арсенал» купил Жезуса у «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Его переход обошелся «канонирам» в 52 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Габриэль провел 11 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.