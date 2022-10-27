Эмери назвал первую трансферную цель «Астон Виллы»

Новый главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери определился с первой трансферной целью. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, испанский специалист хочет видеть в составе «львов» полузащитника «Вильярреала» Йереми Пино.

Эмери отлично знаком с возможностями 20-летнего футболиста, поскольку предыдущим его местом работы был как раз «Вильярреал».

В текущем сезоне Пино сыграл 14 поединков, забил один мяч и сделал один ассист. Срок действующего контракта игрока с «жёлтой субмариной» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.