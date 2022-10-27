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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус: «Мартинелли и Сака – настоящие машины»

27 Октября 2022 • 12:41 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
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30.10 17:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус прокомментировал игру своих партнёров по команде Габриэла Мартинелли и Букайо Сака. Напомним, «канониры» в данный момент лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги с отрывом в два очка от «Манчестер Сити», за который Жезус выступал с 2017 по 2022 год.

«Я считаю себя игроком с огромной энергией. Я всегда бегу и борюсь за каждый мяч. Но когда я тренируюсь с Мартинелли и Сака, я понимаю, что даже рядом с ними не стою по этим качествам. Они – настоящие машины», – заявил Жезус на пресс-конференции перед очередным туром группового этапа Лиги Европы.

На счету Жезуса 5 голов в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус Габриэл Мартинелли
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