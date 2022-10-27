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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» нашёл усиление в полузащиту

27 Октября 2022 • 12:31 Комментировать

Полузащитник Тайлер Адамс, права на которого принадлежат «Лидсу», может перейти в стан другого представителя Английской премьер-лиги - «МЮ». Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Напомним, что хавбек присоединился к «павлинам» в прошлом году. Предыдущим его местом работы был немецкий «РБ Лейпциг».

Нынешняя трансферная стоимость 23-летнего американца оценивается в 17 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с английским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Адамс провел десять поединков, в которых не отметился результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Тайлер Адамс
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