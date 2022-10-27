Раскрыты трансферные планы «Арсенала» на январь

Лондонский «Арсенал» обозначил три трансферные цели на январь, об этом рапортует портал Goal.com. В шорт-листе «канониров» фигурируют имена трех футболистов.

Как информирует источник, ряды лондонского коллектива могут пополнить полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик, игрок «Палмейраса» Данило дос Сантос и хавбек «Вильярреала» Йереми Пино.

«Арсенал» является лидером Английской премьер-лиги после 12 туров. Подопечные Микеля Артеты с 28 набранными баллами опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка.

Сегодня, 27 октября, «канониры» проведут гостевой матч с ПСВ в Лиге Европы.