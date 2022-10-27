Конте настаивает на продлении контракта с Хёйбьергом

Атакующий полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг может заключить новое трудовое соглашение с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

По данным журналиста, наставник «шпор» Антонио Конте лично заинтересован в сохранении 27-летнего датчанина.

В нынешнем сезоне Хёйбьерг принял участие в 16 поединках на клубном уровне, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Пьер-Эмиль выступает за лондонскую команду с августа 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость датчанина оценивается в 42 миллиона евро.