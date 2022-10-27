«Эвертон» нацелился на форварда «Вулверхэмптона»

27-летний португальский форвард Даниэл Поденсе может покинуть «Вулверхэмптон» и продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информирует Football Insider, в подписании игрока заинтересован «Эвертон».

Действующее трудовое соглашение Даниэла с «волками» рассчитано до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Поденсе принял участие в 13 поединках во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Цвета английского коллектива нападающий защищает с 2020 года.