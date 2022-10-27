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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Очередной топ-клуб отказался от Роналду

27 Октября 2022 • 09:32 Комментировать

Футбольный функционер Кристиано Джунтоли, занимающий пост спортивного директора «Наполи», отреагировал на слухи о возможном подписании португальского нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно.

«Трансфер Роналду в январе? Наш клуб не планирует никаких подписаний. Мы не собираемся ничего менять. Команда показывает великолепный футбол, поэтому не видим смысла в приглашении новых игроков», - цитирует Джунтоли DAZN.

Ранее сообщалось, что Роналду готов покинуть «Манчестер Юнайтед» грядущей зимой. 37-летний нападающий хотел бы вернуться в Италию, где ранее выступал за туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи Кристиано Джунтоли
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