Очередной топ-клуб отказался от Роналду

Футбольный функционер Кристиано Джунтоли, занимающий пост спортивного директора «Наполи», отреагировал на слухи о возможном подписании португальского нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно.

«Трансфер Роналду в январе? Наш клуб не планирует никаких подписаний. Мы не собираемся ничего менять. Команда показывает великолепный футбол, поэтому не видим смысла в приглашении новых игроков», - цитирует Джунтоли DAZN.

Ранее сообщалось, что Роналду готов покинуть «Манчестер Юнайтед» грядущей зимой. 37-летний нападающий хотел бы вернуться в Италию, где ранее выступал за туринский «Ювентус».