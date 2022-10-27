«Реал» и два топ-клуба АПЛ претендуют на полузащитника сборной Бразилии

Полузащитник Бруно Гимараэс, правами на которого владеет «Ньюкасл», пользуется большим спросом на трансферном рынке. Как информирует TNT Sport, 24-летний бразильский хавбек находится в сфере интересов сразу трех топ-клубов.

Источник отмечает, что в трансфере Гимараэса заинтересованы лондонский «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Все три клуба жду решения игрока по возможному продлению контракта с «сороками». Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» хочет пролонгировать сотрудничество с Бруно.

В сезоне-2022/2023 Гимараэс провел десять поединков во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.