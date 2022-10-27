Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» и два топ-клуба АПЛ претендуют на полузащитника сборной Бразилии

27 Октября 2022 • 08:52 Комментировать

Полузащитник Бруно Гимараэс, правами на которого владеет «Ньюкасл», пользуется большим спросом на трансферном рынке. Как информирует TNT Sport, 24-летний бразильский хавбек находится в сфере интересов сразу трех топ-клубов.

Источник отмечает, что в трансфере Гимараэса заинтересованы лондонский «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Все три клуба жду решения игрока по возможному продлению контракта с «сороками». Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» хочет пролонгировать сотрудничество с Бруно.

В сезоне-2022/2023 Гимараэс провел десять поединков во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Челси Ливерпуль Бруно Гимараэс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и два топ-клуба АПЛ претендуют на полузащитника сборной Бразилии
08:21 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Если бы я решил раскрыть всё, что мне сказал Роналду, «МЮ» заплатил бы за молчание»
26 Октября
22:46 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» отреагировали на слухи о подписании Роналду
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обсудит новый контракт с Ковачичем после ЧМ-2022
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не продаст свою звезду, заинтересовавшую топ-клубы
21:58 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему ЦСКА не может получить задолженность от «Вест Хэма» за Влашича
21:57 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» высказался о возможной продаже Кварацхелии в топ-клуб
21:55 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Эрлинг – машина, которую трудно остановить»
21:41 · Англия. Премьер-лига
Йорк – о Роналду: «Надо было сделать его капитаном» 2
20:53 · Англия. Премьер-лига
Варан пропустит все матчи «МЮ» до чемпионата мира 1
20:29 · Англия. Премьер-лига
Нуньес: «Я не повторю своих ошибок»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Роналду оставил сообщение в социальных сетях
19:47 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал, какие игроки могли попасть в «МЮ» во время его работы
19:23 · Англия. Премьер-лига
Футболка Агуэро, в которой он забил чемпионский гол в ворота «КПР», будет выставлена на аукцион
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать двух топ-игроков
Все новости
Рекомендуем