Йорк: «Если бы я решил раскрыть всё, что мне сказал Роналду, «МЮ» заплатил бы за молчание»

Экс-форвард «МЮ» Дуайт Йорк рассказал о беседе с португальским нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«В беседе с Криштиану я получил много информации. Если бы я решил раскрыть все, что услышал, то клуб заплатил бы мне пять миллионов за молчание. Мы пообщались с Роналду где-то полгода назад. Тогда он горел желанием выступать за «МЮ», но летом все рухнуло», - передает слова Дуайта Sportlens.

Действующий трудовой договор Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года. Вполне вероятно, что 37-летний португалец покинет клуб в январское трансферное окно.