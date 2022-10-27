Лидер АПЛ, личный «Спортинг» или «волки» Моуринью: где же продолжит карьеру Криштиану Роналду

Наверное, самой обсуждаемой темой последней недели была встреча Криштиану Роналду с молдавским «Шерифом». Точнее, позволит ли этой встрече состоятся Эрик тен Хаг. Напряжённость между тренером и главной звездой «МЮ» достигла апогея. И пусть для прессы они якобы помирились, но такая же песня была и до злосчастной замены в матче против «Челси».

Эрик тен Хаг и КриРо якобы друзья навек, звёздный португалец понял, почему остаётся на скамейке запасных, понял, как это важно для команды. А потом ба-бах и Роналду отказывается выходить на замену, скандалит, покидает стадион до финального свистка. Дальше вы знаете: отстранение на следующий матч АПЛ и долгое решение по игре с монументальным «Шерифом». Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до конца сезона, и уже всем понятно, что продления не будет. Но клуб и португалец друг от друга попытаются избавиться ещё в январе, так какие же есть варианты?

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«Арсенал» и «Челси»

Томас Тухель стал камнем преткновения для Роналду. Немец не согласовал трансфер звёздного португальца, потому что побоялся за командный дух (тен Хаг бы пожал ему руку), и вариант с «Челси» отвалился. Но интерес остался. Некоторые издания уверяют, что сейчас «синим» как раз нужна забивная «девятка» и лучше КриРо на эту роль не найти. Понятно, что «Челси» легко тянет зарплатные аппетиты Криштиану, которые немного поубавились.

Вторым вариантом неожиданно стал лидер АПЛ. «Арсенал» Микеля Артеты демонстрирует задорный, даже можно сказать – классный футбол, и по праву возглавляет АПЛ, но опыта команде не хватает. Именно для этого пресса и предлагает Криштиану отправится в другую часть Лондона. А сам Микель Артета якобы не против, даже рад, что появится столь авторитетный футболист. Только вот непонятна степень интеграции: если на тренировках Роналду очень нужен, то как же насчет официальных матчей? Похоже на нынешнюю ситуацию в «МЮ».

«Рома» и «Наполи»

Очень сложно найти необходимость для трансфера Роналду в «Наполи», но именно туда пресса сватает его наиболее активно. Переход Криштиану напрашивается только как пиар-ход от одиозного Аурелио де Лаурентиса, в игровом плане вместить КриРо просто некуда. В «Наполи» от звонка до звонка пашут Осимхен, Хвича, Политано, Лосано, Распадори. Высочайшая конкуренция и отличные спортивные результаты – плей-офф ЛЧ и лидерство в Серии А. Зачем здесь Роналду с его огромной зарплатой – непонятно.

Больше Роналду подходит «Роме». Тут и тренер-соотечественник, тут и роль подобрать можно. Особенно сейчас, когда травму получил Пауло Дибала, подписанный на свободном трансфере. Но слухи о переходе Криштиану в «Рому» утихают, когда речь заходит о зарплате, римляне и Дибалу нехило «уронили», по Роналду работа предстоит ещё сильнее. Да и в Лиге чемпионов «волки» не играют, о чем постоянно повторяет КриРо.

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«Спортинг» и MLS

Криштиану уже отказал саудовским шейхам, заманивавшим его в местный чемпионат за космические деньги. Роналду больше нравится США, и он наверняка туда отправится, но это прям последний вариант, чисто доигрывать на опыте. КриРо хочет отправится туда через пару лет, но если не будет интереса от солидных клубов, то процесс может ускориться. Пока всё к этому идёт.

Ну и на закуску – родной «Спортинг». Кстати, стабильнее «МЮ» выступающий в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне «львы» активно идут на плей-офф, так что если перейти зимой, то можно ещё зацепить главные матчи. История, конечно же, не про деньги. Криштиану Роналду скорее сам может выкупить «Спортинг», сделав красивую историю. Стать президентом клуба, выбирать схему игры, состав, свою роль. А то поговаривают, что нынешний наставник «Спортинга» Рубен Аморим не очень хочет видеть Криштиану Роналду в своей команде.