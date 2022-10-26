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​Роналду оставил сообщение в социальных сетях

26 Октября 2022 • 19:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Шериф
1 1.10 X 9.50 2 33.00
27.10 22:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отбыл наказание за отказ выйти на поле и вернулся к тренировкам. В социальных сетях звёздный португалец опубликовал фотографию с занятия команды. Её Криштиану сопроводил сообщением.

«Снова на ходу. С тем же настроем и самоотверженностью, что и всегда!» - написал 37-летний футболист.

Ранее Эрик тен Хаг подтвердил, что Криштиану Роналду попадёт в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». Игра пройдёт в четверг, 27 октября.

В сезоне 2022/2023 Криштиану Роналду забил два гола и отдал один голевой пас в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ШЕРИФ
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