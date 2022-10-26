​Роналду оставил сообщение в социальных сетях

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отбыл наказание за отказ выйти на поле и вернулся к тренировкам. В социальных сетях звёздный португалец опубликовал фотографию с занятия команды. Её Криштиану сопроводил сообщением.

«Снова на ходу. С тем же настроем и самоотверженностью, что и всегда!» - написал 37-летний футболист.

Ранее Эрик тен Хаг подтвердил, что Криштиану Роналду попадёт в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». Игра пройдёт в четверг, 27 октября.

В сезоне 2022/2023 Криштиану Роналду забил два гола и отдал один голевой пас в 12 матчах.