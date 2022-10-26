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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Роналду появился неожиданный вариант в АПЛ слухи

26 Октября 2022 • 19:17 Комментировать (3)

Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг уладили разногласия, форвард готовится к матчу Лиги Европы против «Шерифа». Впрочем, будущее португальца остаётся туманным, и его уход из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно исключать нельзя.

В последнее время Роналду пресса снова принялась сватать в «Челси», однако у звёздного нападающего в Премьер-лиге есть ещё один вариант. Как сообщает El Nacional, интерес к Криштиану проявляет лондонский «Арсенал».

Если верить данным источника, в «Арсенале» считают, что Криштиану Роналду без очень полезен в плане передачи своего опыта молодой команде Микеля Артеты.

Отметим, что «Арсенал» является лидером Премьер-лиги Англии на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (3)
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ARTUR
26 Октября 2022 в 19:34
Артета недавно только позбавлялся от шлака всякого теперь добровольно будет брать этот токсикоз ходячий , вы хоть думаете когда пишите этот бред .
ARTUR
26 Октября 2022 в 19:32
Господя... ну кому он что передать то может , для начала нужно что иметь , а когда он кому что передавал ?? Перхоть если ..
NOBODY
26 Октября 2022 в 19:20
как туманный Альбион...))
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