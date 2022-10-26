Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг уладили разногласия, форвард готовится к матчу Лиги Европы против «Шерифа». Впрочем, будущее португальца остаётся туманным, и его уход из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно исключать нельзя.

В последнее время Роналду пресса снова принялась сватать в «Челси», однако у звёздного нападающего в Премьер-лиге есть ещё один вариант. Как сообщает El Nacional, интерес к Криштиану проявляет лондонский «Арсенал».

Если верить данным источника, в «Арсенале» считают, что Криштиану Роналду без очень полезен в плане передачи своего опыта молодой команде Микеля Артеты.

Отметим, что «Арсенал» является лидером Премьер-лиги Англии на текущий момент.