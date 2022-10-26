Будущее Лионеля Месси по-прежнему входит в список самых обсуждаемых тем в мире футбола. Это и не удивительно, ведь действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает уже в конце сезона.
Как сообщает Fichajes, подписать Лионеля Месси в летнее трансферное окно планирует «Манчестер Сити». По данным источника, заманить аргентинца на «Этихад Стэдиум» очень хочет главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
В своих интервью Хосеп Гвардиола не раз подчёркивал, что Лионель Месси является лучшим игроком, которого он тренировал.
Лионель Месси не планирует принимать решений по своему будущему до завершения чемпионата мира.
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