Будущее Лионеля Месси по-прежнему входит в список самых обсуждаемых тем в мире футбола. Это и не удивительно, ведь действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает уже в конце сезона.

Как сообщает Fichajes, подписать Лионеля Месси в летнее трансферное окно планирует «Манчестер Сити». По данным источника, заманить аргентинца на «Этихад Стэдиум» очень хочет главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

В своих интервью Хосеп Гвардиола не раз подчёркивал, что Лионель Месси является лучшим игроком, которого он тренировал.

Лионель Месси не планирует принимать решений по своему будущему до завершения чемпионата мира.