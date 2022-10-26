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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» поддержит Артету в январе на рынке слухи

26 Октября 2022 • 17:56 Комментировать

«Арсенал» хорошо проводит сезон – лондонцы лидируют в Премьер-лиге и уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы. В зимнее трансферное окно главный тренер «канониров» Микель Артета хочет получить усиление, и клуб намерен поддержать испанского специалиста в этом его желании, о чём рассказывает The Sun.

По данным источника, владельцы «Арсенала» выделят на зимнее усиление 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро). На эти деньги Микель Артета рассчитывает приобрести как минимум двух футболистов.

В четверг, 27 октября, «Арсенал» проведёт гостевой матч Лиги Европы против ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Трансферы футбола - зима 2023
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