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​Тен Хаг оценил уровень Магуайра

26 Октября 2022 • 17:41 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень Гарри Магуайра. Голландец дал понять, что у защитника есть будущее в его команде, несмотря на прошлые неубедительные выступления и критику.

«Магуайр всегда играет важную роль. Если оценивать его качества, то нет никаких проблем. Он отличный футболист, и у него есть большие возможности, чтобы помогать нам», - сказал тен Хаг в ходе пресс-конференции.

В четверг, 27 октября, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

В сезоне 2022/2023 Гарри Магуайр провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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