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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри: «Жезус не тот человек, который будет забивать по 25-30 голов за сезон»

26 Октября 2022 • 13:46 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
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30.10 17:00

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру форварда «канониров» Габриэля Жезуса, который перебрался в команду этим летом из «Манчестер Сити» за сумму в районе 45 миллионов евро.

«Жезус является тем парнем, который может оказывать огромное давление на соперников. Будет ли он забивать 25-30 голов за сезон? Его игра очень заразна по отношению к партнёрам. При этом ему повезло, что его окружают Сака и Мартинелли», – цитирует Анри CBS.

Напомним, на счету Жезуса в этом сезоне пять голов и три результативные передачи в Английской премьер-лиге. 25-летний форвард летом мог оказаться в «Челси», но в итоге выбрал «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тьерри Анри Габриэль Жезус
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