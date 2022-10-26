Анри: «Жезус не тот человек, который будет забивать по 25-30 голов за сезон»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру форварда «канониров» Габриэля Жезуса, который перебрался в команду этим летом из «Манчестер Сити» за сумму в районе 45 миллионов евро.

«Жезус является тем парнем, который может оказывать огромное давление на соперников. Будет ли он забивать 25-30 голов за сезон? Его игра очень заразна по отношению к партнёрам. При этом ему повезло, что его окружают Сака и Мартинелли», – цитирует Анри CBS.

Напомним, на счету Жезуса в этом сезоне пять голов и три результативные передачи в Английской премьер-лиге. 25-летний форвард летом мог оказаться в «Челси», но в итоге выбрал «Арсенал».