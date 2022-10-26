Аморим: «Спортинг» мечтает о возвращении Роналду

Рулевой лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду. Звездный форвард является воспитанником академии португальского гранда.

«Криштиану по-прежнему футболист мирового уровня. Все в клубе мечтают о его возвращении, однако у нас нет для этого денег. У него очень большая заработная плата. Сейчас он в «МЮ», где не получает игрового времени. Это проблема», - приводит слова специалиста портал Goal.com.

Трудовое соглашение 37-летнего бомбардира с «красными дьяволами» рассчитано до середины следующего года.