Каррагер оценил назначение Эмери в «Астон Виллу»

Экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о назначении испанского специалиста Унаи Эмери на пост главного тренера бирмингемской «Астон Виллы».

«Отличное назначение для «Астон Виллы». Я большой поклонник таланта Эмери. Унаи практически всегда добивался хороших результатов со своими командами. Да, это не самый топовый тренер в мире, однако для «Виллы» это прекрасный вариант», - приводит слова Каррагера Sky Sports.

У руля бирмингемского клуба Эмери сменил Стивена Джеррарда, которого отправили в отставку из-за провальных результатов. После 12 туров команда занимает лишь 15-е место в турнирной таблице АПЛ.