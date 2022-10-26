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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Тоттенхэму» нужны качественные трансферы для достижения высоких целей»

26 Октября 2022 • 10:39 Комментировать

Итальянский тренер Антонио Конте, который руководит лондонским «Тоттенхэмом», намерен серьезно усилить команду в январское трансферное окно.

«Руководство должно понимать, что для достижения высоких целей нужны качественные трансферы этой зимой. Нынешний сезон будет сложнее предыдущего. Вы же все видели, как много денег было потрачено клубами в период летнего трансферного окна», - передает слова специалиста Sky Sports.

По итогам 12 туров Английской премьер-лиги лондонский коллектив набрал 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов за два тура до завершения группового этапа «шпоры» идут на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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