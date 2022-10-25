​Клинсманн высказался о будущем Кейна

Экс-игрок «Тоттенхэма» Юрген Клинсманн поделился своими мыслями о будущем форварда Гарри Кейна, которого слухи активно связывают с «Баварией».

«Я большой фанат Гарри. Рано или поздно он должен принять решение. Он знает, что у него хорошая команда. С ней работает сильный тренер, поэтому мы все надеемся, что клуб начнёт выигрывать трофеи.

Думаю, что люди простили бы Кейна, если бы в определённый момент – следующим летом или ещё через год – он сказал, что хочет перейти в клуб с большими шансами на трофеи. Но у меня всё ещё есть надежда, что он сможет делать это в «Тоттенхэме», - рассказал Клинсманн The Athletic.