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​Клинсманн высказался о будущем Кейна

25 Октября 2022 • 19:39 Комментировать

Экс-игрок «Тоттенхэма» Юрген Клинсманн поделился своими мыслями о будущем форварда Гарри Кейна, которого слухи активно связывают с «Баварией».

«Я большой фанат Гарри. Рано или поздно он должен принять решение. Он знает, что у него хорошая команда. С ней работает сильный тренер, поэтому мы все надеемся, что клуб начнёт выигрывать трофеи.

Думаю, что люди простили бы Кейна, если бы в определённый момент – следующим летом или ещё через год – он сказал, что хочет перейти в клуб с большими шансами на трофеи. Но у меня всё ещё есть надежда, что он сможет делать это в «Тоттенхэме», - рассказал Клинсманн The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юрген Клинсманн Гарри Кейн
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