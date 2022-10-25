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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду отказался раскрыть следователям информацию о своей зарплате

25 Октября 2022 • 17:59 Комментировать

Во вторник в СМИ просочилась информация о том, что звёздный Криштиану Роналду отказался общаться с прокуратурой по делу о мошенничестве. Издание La Stampa уточняет информацию. Оказывается, что Роналду отказался раскрыть прокуратуре данные о своей заработной плате в «Ювентусе». Очевидно, что сотрудничать со следствием футболист не будет.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За это время португальский нападающий провёл за туринскую команду 134 официальных матча. В них Роналду записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

На текущий момент Криштиану Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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