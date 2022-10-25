​Роналду отказался раскрыть следователям информацию о своей зарплате

Во вторник в СМИ просочилась информация о том, что звёздный Криштиану Роналду отказался общаться с прокуратурой по делу о мошенничестве. Издание La Stampa уточняет информацию. Оказывается, что Роналду отказался раскрыть прокуратуре данные о своей заработной плате в «Ювентусе». Очевидно, что сотрудничать со следствием футболист не будет.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За это время португальский нападающий провёл за туринскую команду 134 официальных матча. В них Роналду записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

На текущий момент Криштиану Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед».