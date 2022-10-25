Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмери: Дело не в том, что «Астон Вилла» лучше «Вильярреала»

25 Октября 2022 • 17:43 Комментировать

Унаи Эмери высказался о своём решении покинуть «Вильярреал» и принять «Астон Виллу», идущую в нижней части таблицы Премьер-лиги.

«Когда ты принимаешь профессиональное решение, то ты должен смотреть не только в турнирную таблицу. Контекст всегда отличается в каждой лиге и каждом клубе. Дело не в том, что один клуб лучше другого.

Я озвучил президенту своё решение в пятницу. Хочу сказать спасибо. Этот проект был идеальным, я здесь чувствовал себя как дома.

Нужно быть холодным и расчётливым. Я принимаю это решение с твёрдостью и с уважением», - сказал Эмери на пресс-конференции.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Роналду отказался раскрыть следователям информацию о своей зарплате
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: Дело не в том, что «Астон Вилла» лучше «Вильярреала»
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Роналду и тен Хаг уладили разногласия
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выбрал между Леау и Роналду слухи
15:40 · Англия. Премьер-лига
Роналду возобновил тренировки в общей группе «МЮ»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду
14:59 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Однажды Гвардиола посадил меня в запас за то, что я стал слишком толстым»
14:55 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд: «Санчо потерял чванство»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Лофтус-Чик меня очень впечатляет»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Каземиро – наш сторожевой пёс в центре»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уверен, что сохранит Кейна
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» сбавил интерес к топ-полузащитнику «Челси»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала «Тоттенхэму» стоимость Ленгле
12:09 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Джеррард не получит работу в АПЛ»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Кому бы я доверил бить пенальти в «Ливерпуле»? Очевидно, что Милнеру»
Все новости
Рекомендуем