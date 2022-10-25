​Эмери: Дело не в том, что «Астон Вилла» лучше «Вильярреала»

Унаи Эмери высказался о своём решении покинуть «Вильярреал» и принять «Астон Виллу», идущую в нижней части таблицы Премьер-лиги.

«Когда ты принимаешь профессиональное решение, то ты должен смотреть не только в турнирную таблицу. Контекст всегда отличается в каждой лиге и каждом клубе. Дело не в том, что один клуб лучше другого.

Я озвучил президенту своё решение в пятницу. Хочу сказать спасибо. Этот проект был идеальным, я здесь чувствовал себя как дома.

Нужно быть холодным и расчётливым. Я принимаю это решение с твёрдостью и с уважением», - сказал Эмери на пресс-конференции.