​Роналду и тен Хаг уладили разногласия

Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг уладили разногласия и решили двигаться дальше. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист ESPN Роб Доусон. По его данным, после отстранения Роналду от работы с командой португалец постоянно контактировал с главным тренером.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду во вторник возобновил работу в общей группе «Манчестер Юнайтед». Звёздный форвард имеет шансы сыграть в четверг против «Шерифа» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 37-летнего Криштиану Роналду в 20 миллионов евро.