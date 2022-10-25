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​Фердинанд: «Санчо потерял чванство»

25 Октября 2022 • 14:55 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об атакующем полузащитнике команды Джедоне Санчо.

«Его уверенности просто нет. Уверенность и чванство, с которыми Санчо приехал на «Олд Траффорд», потеряны. Когда он получает мяч на углу в штрафной, я ожидаю увидеть того Санчо, который был раньше – Санчо из страны грёз. Но часто он просто делает пас назад», - сказал Фердинанд, давая комментарий для канала FIVE в YouTube.

В сезоне 2022/2023 22-летний Джедон Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» 14 официальных матчей. В них футболист забил три гола и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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