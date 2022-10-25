«Тоттенхэм» уверен, что сохранит Кейна

Главная звезда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может заключить новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Экрем Конур.

Как информирует инсайдер, в руководстве лондонского клуба уверены, что смогут договориться с нападающим о пролонгации сотрудничества. Действующее трудовое соглашение игрока со «шпорами» рассчитано до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Кейну проявляет мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 29-летний форвард провел 12 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами (два – с пенальти) и голевой передачей.