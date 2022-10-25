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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду выбрал топ-лигу, в которой хочет реанимировать карьеру

25 Октября 2022 • 13:01 Комментировать (1)

Центрфорвард сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду готовится к смене команды в январское трансферное окно. Как сообщают журналисты Sky Sports, 37-летний нападающий открыт к варианту продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Ранее в европейских СМИ появилась новость, что оформить трансфер Криштиану готов «Наполи». Неаполитанцы готовы сделать предложение игроку в январе.

Роналду хотел покинуть манкунианский гранд еще летом, однако тогда не смог договориться с другим клубом. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до следующего лета.

В этом сезоне Криштиану забил всего один гол в рамках Английской премьер-лиги.

Сегодня решится судьба Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
25 Октября 2022 в 14:13
Да и вместо кого он будет играть? Осимхен? Или Кварацхелия?
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