Роналду выбрал топ-лигу, в которой хочет реанимировать карьеру

Центрфорвард сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду готовится к смене команды в январское трансферное окно. Как сообщают журналисты Sky Sports, 37-летний нападающий открыт к варианту продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Ранее в европейских СМИ появилась новость, что оформить трансфер Криштиану готов «Наполи». Неаполитанцы готовы сделать предложение игроку в январе.

Роналду хотел покинуть манкунианский гранд еще летом, однако тогда не смог договориться с другим клубом. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до следующего лета.

В этом сезоне Криштиану забил всего один гол в рамках Английской премьер-лиги.

Сегодня решится судьба Роналду